85 pacientes se someten a un PET-TAC con radiofármaco para diagnosticar el alzhéimer de forma precoz

La Consejera De Salud, Isabel Ayala, La Consejera De Política Social, Conchita Ruiz, Visitaron Hoy La Sede De Afamur Con Motivo Del Día Mundial Del Alzhéimer - CARM

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total 85 pacientes de la Región de Murcia se han beneficiado de la prueba PET-TAC con radiofármaco que se usa para diagnosticar precozmente la enfermedad de Alzheimer, y con 47 de ellos, se ha utilizado el que ya se produce en el Ciclotrón del Hospital Virgen de la Arrixaca.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha explicado que el Servicio de Medicina Nuclear del centro hospitalario utiliza el PET-TAC (prueba de diagnóstico por imagen que combina información funcional y anatómica para detectar y localizar enfermedades) para estudiar el cerebro de pacientes con sospecha de esta enfermedad, han informado desde el Ejecutivo regional.

"Para realizar esta prueba es necesario un radiofármaco que ya producimos en la Arrixaca, y fabricarlo tan cerca permite a la Región de Murcia acceder a la última tecnología sanitaria para el diagnóstico precoz y el tratamiento prematuro de esta demencia", ha explicado Ayala. En total, en 2026, se han hecho 276 estudios PET-TAC cerebrales para el diagnóstico temprano de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, Ayala junto a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, han visitado el centro de día terapéutico de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de la Región de Murcia (Afamur).

Ruiz, ha destacado la importancia de la colaboración de las asociaciones, que "contribuyen a prestar una atención integral y especializada a las personas con alzheimer y a sus familiares. Ese apoyo es fundamental para garantizar su bienestar, que es el compromiso del Gobierno regional, mejorar la calidad de vida de los usuarios, acompañarlos y adaptarnos a sus necesidades".

NUEVO CENTRO DE DÍA

Las consejeras de Salud y Política Social también han visitado el nuevo centro de estancias diurnas de la Asociación Alzheimer y Otras Demencias de Lorca, un espacio de 600 metros cuadrados que más que duplica la superficie del anterior.

La nueva ubicación cuenta con una sala de fisioterapia, una nueva sala multiusos para terapias grupales, vestuario y aseo para profesionales, así como una zona de talleres y otra de descanso.

La titular de Salud ha destacado que "la colaboración de esta entidad con el SMS permite desarrollar una actividad que combina fisioterapia grupal e individual y fisioterapia para cuidadores, estructurada en gerontogimnasia, mecanoterapia, psicomotricidad, juegos y circuito biosaludable".

La consejera de Política Social ha agradecido por su parte a la asociación "el gran paso que han dado con este nuevo centro, que permite ampliar y mejorar la atención a las personas con alzhéimer en la Región de Murcia".

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha resaltado que "la mejor prueba de que este proyecto era necesario es que estas instalaciones se inauguran ya al 100 % de ocupación. Hemos duplicado la capacidad y las plazas están cubiertas desde el primer momento, lo que demuestra la importancia de haber dado respuesta a una necesidad real de muchas familias lorquinas".

En la actualidad, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene 15 plazas concertadas en este centro. Con la ampliación realizada, las instalaciones tendrán una capacidad para atender a 50 personas.

Ruiz ha señalado asimismo que "el IMAS financia cerca de 400 plazas para personas con alzhéimer en centros de día, a las que destina una inversión de más de 4,5 millones de euros al año".