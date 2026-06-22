El 95% de los murcianos respiró en 2025 aire con contaminantes por encima de los límites de la UE, según Ecologistas

Archivo - Cieza bajo una boina de contaminación - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1,5 millones de ciudadanos de la Región de Murcia --el 95%-- estuvieron expuestos en 2025 a unos niveles de contaminación que exceden los nuevos límites aprobados por la Unión Europea (UE) y que España va a tener que cumplir antes de 2030, según la última edición del 'Informe estatal de calidad del aire' presentada este lunes por Ecologistas en Acción.

Conforme a la organización, este repunte está vinculado a los efectos del cambio climático, manifestado en un año muy cálido con fuertes olas de calor en junio, julio y agosto, así como a un mayor volumen de combustión de petróleo en los sectores de la aviación y la automoción.

El estudio, basado en los datos recogidos en 13 estaciones oficiales de medición de la comunidad, sostiene que, aunque la situación mejoró respecto a las partículas en suspensión y al dióxido de nitrógeno (NO2), empeoró en relación al ozono, al registrar sus concentraciones medias más elevadas desde 2017 debido al extremo calor estival.

Además, el colectivo advierte de que la ola de incendios forestales registrada el pasado mes de agosto contribuyó a agravar puntualmente la presencia de partículas en el aire de la comunidad.

Conforme a la normativa vigente actual, el documento apunta que unos 365.000 habitantes de las comarcas del Altiplano y del Guadalentín respiraron aire contaminado por encima de los límites legales, afectando además a la vegetación en el 19 por ciento del territorio regional (unos 2.100 kilómetros cuadrados).

En el caso específico de las partículas PM10, el informe denuncia que se excedieron los límites legales en el entorno del puerto de Escombreras y que presentaron su peor diagnóstico en la estación de Lorca, en el Guadalentín, superando el tope diario establecido.

Asimismo, el colectivo ha advertido de que el área urbana de Murcia incumplió el nuevo límite legal anual fijado para 2030 en cuanto a los niveles de dióxido de nitrógeno.

A este respecto, Ecologistas en Acción ha criticado que la mitad de los municipios de más de 50.000 habitantes sigan presuntamente sin implantar zonas de bajas emisiones eficaces, vencido ya el plazo legal desde hace tres años y medio, y que la administración autonómica no haya actualizado su protocolo marco de actuación frente a episodios de mala calidad ambiental.

De igual modo, han exigido al Gobierno regional la elaboración urgente de un plan de mejora para la zona de Jumilla, tras rebasarse los objetivos de ozono previstos para 2030.

El informe relaciona de forma directa la situación ambiental con un presunto impacto en la salud pública y la economía, aludiendo a estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente que asocian la mala calidad del aire con unas 900 muertes prematuras anuales en la Región de Murcia.

A nivel estatal, añade que los costes sanitarios, laborales y productivos derivados de esta problemática ascienden a 32.000 millones de euros al año, lo que equivale al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Por otra parte, la organización fundamenta sus demandas en campañas propias de medición realizadas entre 2023 y 2025 en los accesos a centros escolares de Murcia y Cartagena, donde sostienen que la población infantil está expuesta a niveles de NO2 superiores a los reflejados en los medidores oficiales, motivo por el que han solicitado formalmente la revisión de las estaciones de tráfico.

Para revertir esta situación, Ecologistas en Acción ha abogado por potenciar la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público eléctrico, además de aplicar una moratoria para nuevas macrogranjas y ordenar el despliegue de las energías renovables.