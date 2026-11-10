Abascal (Vox) ofrece un mitin este sábado en Murcia

Archivo - El líder nacional de VOX, Santiago Abascal, en Cartagena (imagen de archivo) - MARTIN C./EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Santiago Abascal, intervendrá este sábado en un mitin organizado por su partido en el pabellón deportivo Príncipe de Asturias de Murcia, a las 19.30 horas.

Abascal visitará Murcia en la segunda jornada de la campaña electoral, que la formación arrancará el día anterior con un gran acto a las 20.00 horas en la plaza de Colón de Madrid y podrá seguirse en directo a través de Vox España.