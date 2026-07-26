Abierta la convocatoria de ayudas para movilidad nacional e internacional de profesionales de las industrias creativas

Imagen del espacio de la Región de Murcia en Mercartes, la feria para que obtuvieron ayuda de movilidad varios profesionales - CARM

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes acaba de publicar la convocatoria de ayudas para la movilidad nacional e internacional de los profesionales de las industrias culturales y creativas del plan Conexión Internacional ICA, que el año pasado apoyó a creadores regionales en sus estancias por toda España y en ciudades como Milán, Budapest y Shanghái.

La iniciativa está dotada con 30.000 euros del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) y su finalidad es apoyar a artistas y profesionales de las artes plásticas, la música, el teatro, el diseño o cualquier otra modalidad de las industrias culturales y creativas con motivo de su asistencia, fuera de la Región, a exposiciones propias, residencias, ferias u otros eventos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "esta es la tercera vez que convocamos esta línea de ayudas de Conexión Internacional ICA, nuestro Plan de Internacionalización de las Industrias Culturales y Creativas.

En cada edición, hemos introducido mejoras y ampliado el abanico de beneficiarios en diálogo con los profesionales. La primera edición era solo para artistas plásticos, luego se amplió a las artes escénicas y ahora es para todo el sector cultural".

Una de las características de esta convocatoria es su condición de concurrencia no competitiva, por lo que todas las solicitudes son estudiadas en riguroso orden de entrada y resueltas, permaneciendo abierta hasta la finalización del presupuesto.

Toda la información de esta iniciativa se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), así como en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

BENEFICIARIOS DE LA ANTERIOR EDICIÓN

En la pasada convocatoria fueron beneficiarios de esta línea de Conexión Internacional ICA Pepe Yagües en relación con su exposición 'Umbría y Sol de Hércules' en Las Cuevas de Hércules de Toledo; Juan José Sánchez Martínez para la muestra 'Samba' en la Semana de Diseño de Milán; Fabrizio Azara para una residencia en The Beast House de Shanghái; Lucas Brox para su muestra 'Miradas prestadas' en la galería OCCO de Madrid; y Aniceto Roca Ruiz para participar en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) celebrada en Gijón.

También recibieron ayuda el conjunto La Tempestad para participar en Classical:NEXT de Budapest; la presencia de Letras Raras Ediciones en la Feria de Sant Jordi de Barcelona; el paso de la compañía La Tendía por Fira Titelles de Lérida, Mercartes y el Encuentro Te Veo de Valladolid, FETEN de Gijón y FAEM de Albacete; así como Nacho Vilar Producciones en las ferias de artes escénicas de Feria de Palma (Córdoba), FiraTàrrega (Lérida), Mercartes (Valladolid), MADferia (Madrid), FETEN (Gijón), dFeria (San Sebastián), FAEM (Albacete), Trapezi (Tarragona), Umore Azoka (Vizcaya) y TAC (Valladolid).