La Academia de Gastronomía de la Región de Murcia y la Cabaña Buenavista, galardonados con los Premios Raimundo González

La I Edición de los Premios Raimundo González Frutos reconocerá el talento de la gastronomía y la restauración - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, han dado a conocer los ganadores de la primera edición de los Premios Raimundo González Frutos, unos galardones impulsados por el Ayuntamiento de Murcia para reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo de la gastronomía y la restauración murciana.

Los reconocimientos serán entregados durante la Primera Gala de Premios Raimundo González Frutos, que se celebrará este jueves 11 de junio en el Teatro Circo de Murcia. El acto reunirá a profesionales, empresas, instituciones y representantes del sector gastronómico regional en una cita concebida para poner en valor el talento, la creatividad y la capacidad de innovación que distinguen a la gastronomía murciana, según han informado desde el Consistorio.

El Premio Raimundo González Frutos a la Investigación en Gastronomía Murciana ha ido a recaer en la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia. El de Innovación Gastronómica es para Restaurante Cabaña Buenavista; el de Arquitectura, Interiorismo y Diseño de Espacios Gastronómicos, para Clavel Arquitectos; el de Mejor Experiencia Gastronómica, ha ido a parar a Espacio Umami, y el de Identidad Visual y Diseño Gráfico para Gastronomía para Casaú Estudio.

Estos premios, que están financiados por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro del plan de recuperación en el componente 14 en la actuación de impulso al turismo gastronómico, nacen con la vocación de convertirse en el principal reconocimiento anual a la excelencia gastronómica de la Región de Murcia y lo hacen inspirándose en el legado de Raimundo González Frutos, una de las figuras más relevantes de la historia culinaria española y uno de los grandes impulsores de la proyección moderna de la cocina murciana.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Turismo Gastronómico 'Murcia, desde su sabor', una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Murcia para reforzar la gastronomía como uno de los principales activos turísticos, culturales y económicos del municipio. "A través de este plan, el Consistorio trabaja para posicionar a Murcia como un destino gastronómico de referencia, poniendo en valor tanto la calidad de sus productos como el talento de sus profesionales", han explicado.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que estos premios "suponen un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de quienes contribuyen cada día a engrandecer la gastronomía murciana, uno de los principales elementos de identidad y proyección de nuestro municipio".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha subrayado que "los Premios Raimundo González Frutos nacen para reconocer a quienes mantienen viva la excelencia gastronómica de nuestra tierra y para seguir proyectando el legado de una figura que marcó un antes y un después en la historia de la cocina murciana".

RAIMUNDO GONZÁLEZ FRUTOS

La trayectoria profesional de Raimundo González Frutos estuvo marcada por la defensa de los productos de la huerta, el respeto a las recetas tradicionales y la capacidad de transformar el patrimonio culinario regional en una propuesta gastronómica reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Desde el Rincón de Pepe protagonizó una auténtica revolución gastronómica que contribuyó decisivamente a prestigiar la cocina murciana. Fue pionero en la recuperación y dignificación de numerosos platos tradicionales, recorriendo pueblos y pedanías para rescatar recetas transmitidas de generación en generación y situarlas en la alta cocina sin perder su esencia.

Su trabajo permitió que los productos de la huerta alcanzaran una nueva dimensión gastronómica y turística, convirtiéndose en uno de los mejores embajadores de Murcia a través de la cocina.