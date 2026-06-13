Un accidente entre dos turismos en la A-30, en Cieza, deja ocho personas heridas, dos de ellas menores

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido esta madrugada a ocho personas que han resultado heridas en un accidente de tráfico entre dos turismos registrado en la A-30, en el término municipal de Cieza.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' era informado, a la 1.30 de esta madrugada, de una colisión entre dos turismos en la autovía A-30, sentido Murcia, a la altura de la salida 104.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, dos de ellas unidades medicalizadas.

El personal sanitario atendió a un total de ocho heridos, ninguno de carácter grave, aunque cinco de ellos precisaron traslado hospitalario. Un varón de 25 años fue evacuado al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, mientras que dos mujeres de 30 y 42 años, un niño de seis años y una niña de tres años fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Los otros tres afectados fueron atendidos en el lugar del accidente sin necesidad de traslado hospitalario.