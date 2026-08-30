Un accidente de tráfico entre dos turismos deja cinco personas heridas en Águilas

Imagen del siniestro ocurrido en Águilas - 112

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera RM-333, entre Calarreona y Terreros, municipio de Águilas, en el que han resultado heridas cinco personas.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió el aviso a las 8.22 horas. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 4 de la RM-333, pasada Calarreona en sentido Terreros. Uno de los vehículos quedó volcado obstaculizando la vía y desprendía humo, aunque no llegó a producirse ningún incendio.

Inicialmente se informó de que había dos personas atrapadas. Antes de la llegada de Bomberos, uno de los heridos que se encontraba atrapado pudo ser liberado. Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) excarcelaron al segundo herido.

Los servicios sanitarios atendieron a un total de cinco personas, tres varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años. Ninguna presentaba heridas de carácter grave. Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca y otros dos al Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Águilas, para recibir asistencia y valoración médica.

Durante la intervención, Bomberos del CEIS realizaron labores de excarcelación, colaboraron con los sanitarios en la atención a los heridos y efectuaron trabajos de prevención y limpieza de la vía hasta la llegada de Mantenimiento de Carreteras.

Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras continúan trabajando en la zona del accidente, por eso se recomienda a los conductores que circulen por la RM-333 que reduzcan la velocidad, extremen la precaución al aproximarse a la zona y sigan en todo momento las indicaciones de Guardia Civil y del personal que continúa trabajando en la vía.