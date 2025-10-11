Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia

Debido a las graves inundaciones que se están viviendo en algunas localidades del Campo de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

De este modo, a las 7.00 horas, se ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia y de los ayuntamientos ese cambio de nivel, pasando del 1 al 2 Plan Inunmur. Este cambio permite la intervención de medios estatales ante la gravedad de las inundaciones. De hecho, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).