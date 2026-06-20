Activado el Plan de Emergencias Municipal del municipio de Murcia Nivel 2 por el incendio

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan de Emergencias del municipio en su nivel 2 por el incendio que en estos momentos afecta a la mota del Río Segura, a la altura de La Arboleja y Rincón de Seca, según han informado fuentes municipales.

La propia alcaldesa, Rebeca Pérez, que está siguiendo muy de cerca la evolución del incendio y de las tareas de extinción lo compartía a través de sus redes sociales, confirmando que todos los medios operativos están trabajando.

El Ayuntamiento de Murcia también precaución en la zona y que sigan las indicaciones que se realicen desde los servicios de emergencias municipales.