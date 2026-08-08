Activado el Plan Infomur en Situación 1 por el incendio forestal declarado en Moratalla

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Fernando López Miras, ha informado de la activación del Plan Infomur en Situación 1, por el incendio forestal declarado esta tarde en el municipio de Moratalla.

El fuego se ha originado, a las 15.50 horas, en la zona del Cortijo de Jabanas, próxima a una pista forestal que une La Rogativa e Inazares, en el citado municipio.

Según ha informado el propio López Miras están trabajando en las labores de extinción nueve aeronaves y 100 efectivos de las brigadas forestales, todo ello con la colaboración del Gobierno de Castilla La Mancha, que ha enviado dos helicópteros y un avión, y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con cuatro medios aéreos.