Activado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ante las bajas temperaturas en varias comarcas de la Región

Recomendaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Riesgos para la Salud contra los Efectos por las Bajas Temperaturas - 1-1-2

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias han activado este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Riesgos para la Salud contra los Efectos por las Bajas Temperaturas en varias comarcas de la Región de Murcia.

En concreto, el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se encuentran en nivel 2 (riesgo medio) y el Noroeste y la Vega del segura en nivel 1 (riego bajo), según informa el '1-1-2'.

Entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias figuran, en el exterior, respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones.

Otros consejos son extremar la precaución en caso de hielo en las calles, tener en cuenta que varias capas de ropa fina protegen más que una sola gruesa, al formar cámaras de aire aislante entre ellas y ventilar las estancias donde hay braseros o chimeneas para evitar la acumulación de monóxido de carbono y apagar las estufas eléctricas y de gas durante la noche.

No tomar medicamentos sin receta médica ya que algunos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío; llevar una alimentación variada y beber líquidos, sobre todo agua y bebidas calientes, evitando el consumo de alcohol, son otras de las recomendaciones.

Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con las bajas temperaturas, recuerdan que es importante prestar mayor atención a aquellas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ante el frío.

Asimismo, se recomienda la vacunación contra la gripe en personas mayores de 65 años y en las que padecen alguna enfermedad crónica (cardiopulmonar, metabólica e inmunodeprimidos).