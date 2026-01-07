La Operación Frío atiende en Murcia a 90 personas en situación de calle desde noviembre

Archivo - Personal del SMS atendiendo a una persona durante la Operación Frío, en una imagen de Archivo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Operación Frío, activada por el Ayuntamiento de Murcia a finales de noviembre, ha atendido desde entonces a 90 personas sin hogar, 78 hombres y 12 mujeres.

Este dispositivo especial de atención a personas vulnerables y en situación de calle se pone en marcha cuando las temperaturas descienden hasta los 5 grados, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud derivados del frío intenso, y permanecerá activo mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Con esta activación, el equipo del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, intensifica su labor en la vía pública, saliendo a la calle con mayor regularidad durante los días de más frío, sin dejar de lado la atención periódica que presta de forma habitual a lo largo del año a las personas sin hogar del municipio.

Durante estos días, los profesionales y equipos del SEMAS, formados por trabajadores sociales, Policías Locales y voluntarios, reparten bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos, atendiendo de manera directa a las personas que pernoctan en la calle y ofreciendo acompañamiento social y orientación sobre los recursos disponibles.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia recuerda que disponen de plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado, un recurso de alojamiento seguro y protegido frente a las bajas temperaturas.

Además, diversas entidades sociales realizan, de forma coordinada entre ellas y con el SEMAS, rutas de calle por las noches, no sólo cuando hay inclemencias climatológicas, sino habitualmente, como es el caso de Solidarios para el Desarrollo, Jesús Abandonado, La Huertecica y Cáritas.

Desde el Consistorio han indicado que los ciudadanos pueden contactar con los servicios municipales ante la detección de personas en situación de calle que puedan necesitar ayuda, especialmente durante los episodios de frío extremo.

Además, la atención a personas sin hogar, por parte del SEMAS y, en general, el Servicio de Prevención e Inserción Social del Ayuntamiento de Murcia, no se limita a situaciones de climatología extrema, sino que se realiza una atención, seguimiento y orientación completa durante todo el año.