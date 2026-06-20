Activan el Plan Infomur en situación 1 por el incendio declarado en La Arboleja (Murcia)

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de emergencias continúa trabajando a estas horas para sofocar el incendio declarado en los márgenes del río Segura, a la altura de la pedanía murciana de La Arboleja, y que se ha extendido a zonas de huerta colindantes.

Además de las brigadas forestales terrestres y las dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, participan en las labores de extinción seis medios aéreos: cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un hidroavión enviado por la Junta de Castilla-La Mancha, que se incorporará en breve al operativo.

Como medida preventiva, varias viviendas ubicadas en distintos carriles próximos a la zona afectada han sido desalojadas. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del '061' ha movilizado preventivamente una ambulancia medicalizada para actuar en caso de que fuese necesaria su intervención.

Ante la evolución del incendio, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR) en situación 1.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que está siguien la evolución del incendio ha mostrado su preocupación, a través de sus redes sociales y ha pedido "extremar la precaución". Y ha informado de la incorporación de brigadas de Fortuna, Ricote y Blanca, bomberos Alcantarilla y Molina de Segura y un hidroavión de Castilla La Mancha.

En los mismos términos se ha manifestado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que además ha agradecido el trabajo que están realizando los equipos desplegados en las labores de extinción.

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