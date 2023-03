Adif AV avanza en la alta velocidad con los viaductos de Tercia y Alhama y la integración en Alcantarilla

Realiza la colocación de las vigas del tablero del viaducto de Tercia



MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad (Adif AV) sigue avanzando en la conexión en alta velocidad entre Murcia y Almería con algunas de las actuaciones más relevantes del proyecto a su paso por la región de Murcia, como son los viaductos de Tercia y Alhama y la integración del ferrocarril en Alcantarilla, según informaron fuentes de este organismo en un comunicado.

Integrada en el Corredor Mediterráneo, la línea de alta velocidad será la primera conexión ferroviaria directa de alta prestaciones entre ambas capitales, uniendo la ciudad de Almería con el Corredor, así como con la Línea de Alta Velocidad (LAV) 'Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia'.

De esta manera, se promoverá la vertebración del territorio, con las relaciones ferroviarias de Almería con Murcia, Levante, Cataluña, Castilla la Mancha y el centro peninsular, integrándola en las redes ferroviarias europeas y reduciendo los tiempos de viaje. Asimismo, mejorará los servicios de cercanías del trayecto Murcia-Águilas.

VIADUCTO DE TERCIA

El viaducto de Tercia es el elemento más singular del tramo Totana-Lorca y su ejecución contribuirá a aportar una mayor permeabilidad a la nueva infraestructura en respuesta al alto volumen de tráfico pesado que circula entre ambos márgenes del trazado.

Con una longitud total de 2,2 kilómetros --más de un 16% de los 13,4 kilómetros del tramo Totana-Lorca--, el viaducto cuenta con 73 vanos, con longitudes de 30 metros y un tablero de una anchura superior a los 14 metros.

Está integrado por 146 vigas, de las que 140 tienen una longitud de 30 metros, un ancho de 3,3 metros y un peso de 108,5 toneladas, mientras que las restantes miden 20 metros de largo, 2,62 metros de ancho y pesan 60,5 toneladas.

Su colocación se realizará en tres fases y, para su izado y posicionamiento sobre los 74 apoyos (72 pilas y 2 estribos) que sustentarán la estructura, se está utilizando maquinaria de grandes dimensiones.

La primera fase del posicionamiento de las vigas --las primeras 44 vigas sobre 22 vanos-- se inició a mediados de febrero y culminará en los próximos días.

Además del viaducto de Tercia, en el tramo Totana-Lorca se incluyen otras infraestructuras importantes, como son la nueva estación de Lorca-San Diego, una pasarela peatonal y numerosas obras de drenaje transversal.

En la actualidad, junto al viaducto de Tercia, se acometen actuaciones en tres ámbitos: movimientos de tierras, ejecución de estructuras (cimentaciones del paso superior, obras de drenaje transversal y muros de contención); y reposición de servidumbres y servicios afectados. A éstas se sumarán próximamente el inicio de los primeros trabajos de la nueva estación de cercanías de Lorca-San Diego.

EL VIADUCTO DE ALHAMA

El viaducto de Alhama (1,9 kilómetros de longitud) es la obra más relevante del tramo Sangonera-Totana y su estructura, continua, está construida con vigas que se fabrican en la propia obra y se montan sobre las pilas. La anchura de la estructura es variable: tiene 27 metros la zona donde se ubicará la nueva estación de Alhama; y 14 metros en el resto del viaducto. La altura de las pilas oscila entre los 4,30 y los 12,10 metros.

El tablero del viaducto consta de 43 vanos. La sección del puente está formada por 4 vigas idénticas en la zona de la estación y dos en forma de U. El viaducto dispondrá de topes sísmicos en cada apoyo y un total de 32 amortiguadores. Toda la estructura se cimenta sobre pilotes con una profundidad máxima de 42 m y encepados. A su construcción se destinan 60.000 m3 de hormigón y 11.500 toneladas de acero.

Además de esta relevante infraestructura, por el tramo Sangonera-Totana discurrirán tres viaductos más --la Rambla de Librilla (90 metros); la Cañada de Inés (150 metros) y la Rambla de Algeciras (90 metros)-- e incluirá dos nuevas estaciones: Librilla y Alhama de Murcia.

LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN ALCANTARILLA

La actuación más significativa del tramo Nonduermas-Sangonera es la integración del ferrocarril en Alcantarilla, que contribuirá a una plena permeabilidad de la infraestructura en el núcleo urbano, cohesionando barrios y creando nuevos espacios para vecinos. La operación promueve también una movilidad libre de emisiones, además de minimizar el impacto sonoro y visual de la línea ferroviaria en el entorno.

El tramo soterrado (996 metros) se ejecuta mediante un falso túnel construido con el método 'top-down cut and cover' mediante el que, en una primera fase, se construyen los muros pantalla in situ sobre los que, a continuación, se realiza la losa superior, también in situ, hormigonada sobre el terreno.

En una tercera fase, se excava el interior extrayendo las tierras y, por último, se construye la losa inferior, sobre la que se apoyarán las vías. La anchura del túnel integrado es de 10 metros y la altura de 6,8 metros. Los muros pantalla de hormigón armado tienen 14 metros de longitud y 0,8 metros de espesor, mientras que la losa de hormigón armado tiene 11,6 metros de ancho y la losa inferior, 10 metros.

En este tramo, situado entre los municipios de Murcia y Alcantarilla, se desarrollan otras actuaciones relevantes, entre ellas, una nueva estación de Cercanías en Alcantarilla; la supresión de los tres pasos a nivel del tramo; la remodelación de la playa de vías del Complejo Logístico de Murcia Cargas; la ejecución de otro falso túnel (180 metros) para permitir el paso de la alta velocidad bajo la plataforma de la actual línea Chinchilla-Cartagena y la ejecución de varias actuaciones para salvar la Rambla de las Salinas.

Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Asimismo, estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

EJE ESTRATÉGICO DEL SURESTE PENINSULAR

La LAV Murcia-Almería cuenta con 9 tramos en la Región de Murcia. Seis de ellos se encuentran en fase de construcción: el soterramiento de la estación del Carmen y de Barriomar y los tramos Nonduermas-Sangonera, Sangonera-Totana, Totana-Totana, Totana-Lorca y Lorca-Pulpí. Y tres en fase de redacción de proyecto: la nueva estación de Totana, la integración del ferrocarril en Lorca y el ramal Pulpí-Águilas.

La inversión prevista para la construcción de esta infraestructura asciende a 3.500 millones de euros. Desde junio de 2018 a diciembre de 2022, se han lanzado proyectos por valor de 1.700 millones y la inversión realizada se elevó a 1.260 millones.