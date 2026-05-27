La adjudicación de la asistencia técnica para la ampliación del tranvía permitirá disponer del proyecto antes de octubre

Uno de los convoys se rotulará para conmemorar el 15 aniversario del tranvía - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha anunciado este miércoles la adjudicación de la asistencia técnica de los últimos trabajos necesarios para culminar la redacción del proyecto de ampliación del tranvía hasta la estación intermodal de El Carmen, un paso que permitirá disponer del proyecto antes del próximo mes de octubre y suscribir el convenio de financiación entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio para ejecutar esta actuación.

Rebeca Pérez ha realizado este anuncio durante el acto de conmemoración del decimoquinto aniversario del inicio del servicio comercial del Tranvía de Murcia, acompañada por el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y el gerente de Tranvía de Murcia, Severiano Arias, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa ha destacado que "la mejor manera de celebrar estos quince años es seguir ampliando el tranvía y continuar construyendo una Murcia más conectada, más sostenible y mejor preparada para el futuro".

La ampliación permitirá conectar la actual línea con la futura estación intermodal del Carmen, donde convergerán tranvía, tranvibús, tren y autobús, convirtiéndose de esta forma en el epicentro de la movilidad de la ciudad y reforzando la vertebración norte-sur del municipio.

La actuación contempla una prolongación de aproximadamente 2 kilómetros y 5 nuevas paradas, conectando directamente los campus universitarios, el centro urbano y la estación del Carmen.

Asimismo, el protocolo suscrito entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma recoge la futura prolongación del tranvía hacia El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, mientras que el Gobierno Regional impulsa también la futura extensión metropolitana hacia municipios como Molina de Segura, Alcantarilla y Santomera.

QUINCE AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

Desde su puesta en funcionamiento, Tranvía de Murcia ha transportado ya a más de 80 millones de viajeros y ha recorrido más de 12 millones de kilómetros.

Solo durante el pasado año hicieron uso del tranvía 8.411.681 viajeros, la mayor cifra anual registrada hasta la fecha, mientras que durante el primer cuatrimestre de 2026 el servicio ha superado ya los 3,1 millones de desplazamientos.

Además, el sistema ha batido records de demanda en grandes eventos de ciudad. El pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del Gran Árbol de Navidad, se alcanzó el récord absoluto de viajeros en un solo día, con más de 49.000 desplazamientos.

Del mismo modo, el Bando de la Huerta de 2026 registró más de 48.000 viajes, un 13% más que el año anterior, mientras que durante el Entierro de la Sardina se contabilizaron cerca de 46.000 usuarios.

La alcaldesa ha subrayado que "el tranvía ha cambiado la forma de moverse y de vivir Murcia y hoy resulta imposible entender la movilidad de la ciudad sin esta infraestructura".

EL AYUNTAMIENTO AVANZA EN LA MOVILIDAD DEL FUTURO DE MURCIA

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha destacado que la adjudicación permite entrar en la fase definitiva para culminar la ampliación del tranvía al Carmen, cumpliendo los plazos previstos para disponer del proyecto antes de octubre y avanzar en la firma del convenio entre las tres administraciones.

Muñoz ha señalado que "el éxito del tranvía demuestra que Murcia necesita seguir ampliando y reforzando un sistema de transporte público moderno, eficaz y plenamente integrado en la vida cotidiana de miles de murcianos".

El edil ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Ayuntamiento para impulsar un modelo de movilidad "más conectado e intermodal, capaz de unir barrios, campus universitarios, estación intermodal y grandes centros atractores mediante alternativas de transporte público rápidas, sostenibles y eficientes".

UN SISTEMA INTEGRADO EN LA VIDA COTIDIANA DE MURCIA

El 98,2% de los usuarios del tranvía afirma estar satisfecho o muy satisfecho con el servicio, que obtiene una valoración global de 8,6 puntos sobre 10.

Además, más del 90% de los viajeros utilizan habitualmente bonos de transporte.

Asimismo, el servicio registra niveles máximos de fiabilidad y disponibilidad, alcanzando prácticamente el 100% de disponibilidad operativa y de flota.

El gerente de Tranvía de Murcia, Severiano Arias, ha destacado la capacidad del sistema para responder a las grandes demandas de movilidad de la ciudad, así como los elevados estándares de calidad y regularidad alcanzados durante estos quince años de servicio.

UN MODELO DE MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE Y CONECTADO

El Tranvía de Murcia ha contribuido además a evitar la emisión de más de 65.000 toneladas de CO2 a la atmósfera desde su puesta en marcha, reforzando su papel como infraestructura destinada a una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

A ello se suma la renovación de la inscripción en el Registro de Huella de Carbono y la ampliación de la instalación fotovoltaica ubicada en talleres y cocheras, que permite cubrir más del 70% de la demanda energética diaria del edificio y aprovechar la energía sobrante para alimentar distintos elementos del sistema.

UN ANIVERSARIO QUE RECORRERÁ LAS CALLES DE MURCIA

Con motivo de este decimoquinto aniversario, Tranvía de Murcia ha puesto en marcha distintas acciones conmemorativas, entre ellas la rotulación integral de uno de los convoyes con una imagen especial que recorrerá las calles de la ciudad durante los próximos meses.

Además, se ha editado un cómic conmemorativo realizado por el dibujante Fer Calvi y el guionista Francisco de Zárate, así como un vídeo especial que recoge la integración del tranvía en la vida cotidiana de Murcia durante estos quince años.

Rebeca Pérez ha concluido destacando que "la mejor prueba del éxito del tranvía es que Murcia quiere seguir ampliándolo y seguir creciendo alrededor de un transporte público moderno, eficiente y humano".