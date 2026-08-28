Adjudicada la rehabilitación de la Ermita del Salitre, en Murcia, por 306.932,85 euros

Archivo - Ermita del Salitre - JUANCHI LOPEZ - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adjudicación de las obras de recuperación, rehabilitación y puesta en valor de la Capilla del Vía Crucis, conocida popularmente como la Ermita del Salitre, por un importe de 306.932,85 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos permitirán recuperar este inmueble vinculado históricamente a la antigua Fábrica de Salitre de Murcia y a las estaciones del Vía Crucis establecido por los Franciscanos Descalzos a finales del siglo XVI, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El proyecto contempla la restauración de los elementos patrimoniales y artísticos del edificio, protegido con grado 1 en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, incluida la recuperación de las pinturas murales al temple realizadas en 1952 por el artista murciano Manuel Muñoz Barberán.

Las actuaciones incluirán además la consolidación de los muros de carga, la reparación de las cubiertas, el tratamiento de la piedra de la fachada y la reposición de tejas esmaltadas, así como la recuperación de la cruz y la veleta originales de la cúpula.

La intervención incorporará mejoras de accesibilidad, seguridad y habitabilidad, con nuevas instalaciones de fontanería y electricidad, iluminación monumental exterior y ambiental y museística interior. También se acondicionará el entorno exterior, con una nueva pavimentación y la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales.

Una vez finalizada la rehabilitación, el inmueble se integrará como equipamiento público de uso cultural en el proyecto 'Murcia Barroca' y quedará vinculado al Museo de la Ciudad.

La capilla acogerá el futuro Centro de Interpretación de los Auroros de la Huerta de Murcia, destinado a la interpretación y difusión de estos tradicionales cantos devocionales.