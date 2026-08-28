Adjudicadas las obras de rehabilitación de la Ermita del Salitre por valor de 306.932 euros

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la adjudicación de los trabajos de recuperación, rehabilitación y puesta en valor de la Capilla del Vía Crucis, conocida popularmente como la Ermita del Salitre.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Patrimonio Inteligente, S.L., por un importe de 306.932,85 euros.Así, las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y permitirán recuperar uno de los inmuebles más singulares del casco histórico de Murcia.

Se trata de un inmueble ligado históricamente a la antigua Fábrica de Salitre de Murcia y a las estaciones del histórico Vía Crucis establecido por los Franciscanos Descalzos a finales del siglo XVI.

El proyecto destaca por la rigurosa restauración de sus elementos patrimoniales y artísticos bajo una protección integral de Grado 1 en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHM). El bloque técnico más relevante de la intervención interior será la restauración minuciosa de las pinturas murales al temple realizadas en 1952 por el insigne artista murciano Manuel Muñoz Barberán.

UNA RESTAURACIÓN RESPETUOSA

Asimismo, los trabajos, coordinados con el Centro Municipal de Arqueología, comprenderán la consolidación estructural de muros de carga, la reparación de la estructura de las cubiertas, el tratamiento de la piedra erosionada de cantería de la fachada y la reposición de tejas esmaltadas, además de recuperar la cruz y la veleta originales en el remate de la cúpula.

El proyecto resolverá también las exigencias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad mediante la instalación de fontanería para un aseo técnico, instalación eléctrica, iluminación monumental exterior e iluminación ambiental y museística interior, garantizando que el acceso principal y el lateral norte sean accesibles para personas con discapacidad.

Además, contempla el acondicionamiento integral del entorno exterior, que permitirá rebajar la acera perimetral que actualmente oculta parte de la base de los muros, favoreciendo la recuperación de la lectura original de los volúmenes del edificio.

Esta intervención exterior incluirá una nueva pavimentación, la revisión y adecuación de los imbornales y de la red enterrada de recogida de aguas pluviales para asegurar el correcto drenaje del espacio, afectando a una zona situada sobre la Acequia Mayor Aljufía que cuenta con protección de grado de Bien de Interés Cultural (BIC).

Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, la Concejalía de Cultura e Identidad, adscribirá el inmueble como equipamiento público de uso cultural integrado en el marco del proyecto 'Murcia Barroca' y vinculado directamente al Museo de la Ciudad.

Su destino definitivo será albergar el Centro de Interpretación de los Auroros de la Huerta de Murcia, transformando la capilla en el punto de encuentro, interpretación y difusión de estos tradicionales cantos devocionales, devolviendo así a este enclave histórico su paisaje sonoro tradicional y su función identitaria original.