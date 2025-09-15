Aduanas inmoviliza la carga de un buque procedente de Israel atracado en el Puerto de Cartagena con ácido fosfórico

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha inmovilizado la carga de ácido fosfórico procedente de un buque israelí que este domingo a mediodía atracó en el Puerto de Cartagena. Todo apunta, en un principio, que se trata de material para producir fertilizantes, siendo ésta la hipótesis más probable que se baraja hasta el momento.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha asegurado que, según la información de la que dispone, la mercancía que contiene el barco "no está dentro" de una posible embargo, aunque Aduanas "ha procedido a inmovilizarlo y analizar dicha mercancía para mayor tranquilidad y rigor para toda la ciudadanía".

De manera que, según ha asegurado, "cuando tengamos los resultados de ese análisis procedemos a trasladar la información".

Preguntado por los disturbios en Madrid con motivo de la Vuelta Ciclista, ha pedido que "no se pierda la perspectiva, ya que Israel ha asesinado a más de 60.000 personas".

"Todos los días mueren niños, mujeres. Por tanto, creo que ha llegado el momento de no mirar hacia otro lado y parar ya este genocidio", ha manifestado Lucas, que ha mostrado su satisfacción porque España "esté liderando la respuesta institucional y también social".