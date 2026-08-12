La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la Región este jueves - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 13 de agosto, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la Región de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, el aviso por lluvias afecta al Noroeste, donde se podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Asimismo, la AEMET mantiene aviso amarillo por tormentas en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas durante la misma franja horaria, de 13.00 a 21.00 horas. Estos fenómenos pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.