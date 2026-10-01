Aemet activa el aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Noroeste

Mapa de avisos - AEMET

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido ha activado para este jueves aviso de nivel naranja por lluvias en el Noroeste de la Región de Murcia, donde se pueden acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso naranja estará activo desde las 14.00 horas de este miércoles, 1 de octubre, hasta las 00.00 horas del jueves, 2 de octubre, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Asimismo, Aemet ha establecido aviso amarillo por lluvias en el Altiplano, donde se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de 60 litros en 12 horas. El aviso permanecerá activo entre las 14.00 y las 00.00 horas, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

En la Vega del Segura, el aviso amarillo contempla precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora durante el mismo periodo y con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, el Noroeste permanecerá también en aviso amarillo por acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas entre las 14.00 y las 00.00 horas.

Por otro lado, Aemet ha establecido aviso amarillo por tormentas en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, desde las 14.00 horas de este miércoles hasta la medianoche, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.