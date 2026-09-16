La Aemet activa avisos naranja por lluvias para este jueves en la Región de Murcia

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso de nivel naranja por lluvias para este jueves en toda la Región de Murcia entre las 3.00 y las 20.00 horas.

Está prevista una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura. En Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón, el umbral previsto asciende a 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet también ha activado aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.