La Aemet activa avisos amarillos por lluvias y tormentas en la Región de Murcia desde esta medianoche - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvia (15 litros por metro cuadrado en una hora) y tormentas a partir de esta medianoche y hasta primera hora de la mañana de este miércoles, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

Desde la media noche hasta las 6.00 horas de este miércoles, las áreas geográficas del Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, están en aviso amarillo por precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La probabilidad aumenta, desde un 40 % hasta un 70%, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, en la misma franja horaria.

La Aemet también ha emitido un aviso amarillo por tormentas desde la media noche hasta las seis de la mañana de este miércoles en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Al igual que con el aviso de las lluvias amarillas, la probabilidad de tormentas aumenta, desde un 40% hasta un 70%, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón.

Asimismo, dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.