La Aemet activa avisos amarillos por temperaturas de hasta 39 grados y tormentas para este miércoles en la Región

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos meteorológicos para este miércoles, 22 de julio, en la Región de Murcia, donde permanecerán activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas y tormentas en distintas comarcas.

En concreto, la Aemet prevé temperaturas máximas de hasta 39 grados en las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. El aviso amarillo por calor permanecerá vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Asimismo, el organismo ha activado un aviso amarillo por tormentas en el Altiplano y el Noroeste entre las 15.00 y las 21.00 horas. Estas podrán ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.