Aemet activa avisos naranja por lluvias y tormentas este viernes en buena parte de la Región de Murcia

Mapa de avisos - AEMET

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas por lluvias y tormentas para este viernes en el Campo de Cartagena y Mazarrón, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y la Vega del Segura.

En estas zonas, se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso permanecerá activo entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Asimismo, Aemet ha establecido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Altiplano y el Noroeste de la Región de Murcia. En estos puntos se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con el aviso vigente entre las 12.00 y las 23.59 horas.

Los avisos contemplan la posibilidad de tormentas asociadas a los episodios de precipitaciones.