La Aemet activa para este martes un aviso amarillo por nevadas en el Noroeste - AEMET
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 9:48
MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por nevadas para este martes, entre las 6.00 y las 21.00 horas, en el Noroeste.

En concreto, la alerta prevé en esta comarca una acumulación de nieve de dos centímetros en 24 horas y una cota de nieve en 1.000-1.100 metros.

Estas acumulaciones se esperan por encima de 1.200 metros, según la la última actualización de la Aemet, que precisa que la probabilidad es entre el 40% y el 70%.

