La Aemet actualiza los avisos por lluvias y tormentas y altas temperaturas para este domingo en la Región

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a actualizar esta tarde los avisos por fenómenos meteorológicos adversos, por lluvias y tormentas y por altas temperaturas, previstos para este domingo en la Región de Murcia.

La actualización mantiene el nivel amarillo por lluvias en el Noroeste, donde se pueden registrar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 14.00 y las 22.00 horas.

También se establece nivel amarillo por tormentas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 14.00 y las 22.00 horas. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La Aemet también mantiene avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados, entre las 13.00 y las 21.00 horas, en las comarcas del Altiplano y Vega del Segura, así como al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.