La Aemet amplía el aviso amarillo por altas temperaturas al Valle del Guadalentín - AEMET

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso de nivel amarillo decretado para este martes en la Vega del Segura al interior del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En concreto, la alerta, que se extiende desde las 13.00 a las 21.00 horas, prevé temperaturas máximas de hasta 38 grados en ambas comarcas de la Región de Murcia.

El aviso se establece ante un nivel de peligro bajo y cuenta con una probabilidad de entre el 40% y el 70% en el caso de la Vega del Segura, y entre el 10% y el 40% en el del Valle del Guadalentín.