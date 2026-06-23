La Aemet amplía el aviso amarillo por altas temperaturas al Valle del Guadalentín

La Aemet amplía el aviso amarillo por altas temperaturas al Valle del Guadalentín
La Aemet amplía el aviso amarillo por altas temperaturas al Valle del Guadalentín - AEMET
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 23 junio 2026 10:03
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MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso de nivel amarillo decretado para este martes en la Vega del Segura al interior del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En concreto, la alerta, que se extiende desde las 13.00 a las 21.00 horas, prevé temperaturas máximas de hasta 38 grados en ambas comarcas de la Región de Murcia.

El aviso se establece ante un nivel de peligro bajo y cuenta con una probabilidad de entre el 40% y el 70% en el caso de la Vega del Segura, y entre el 10% y el 40% en el del Valle del Guadalentín.

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