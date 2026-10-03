La Aemet amplía hasta el lunes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comarca del Noroeste

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comarca del Noroeste de la Región de Murcia estará este domingo y este lunes en aviso de nivel amarillo por precipitaciones intensas y tormentas, según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología.

El episodio meteorológico del domingo comenzará a las 15.00 horas y se mantendrá activo hasta las 22.00 horas. El del lunes se inciará a las 16.00 horas y finalizará también a las 22.00 horas. Durante esta franja horaria, se prevén acumulaciones de agua de hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Los chubascos podrán ir acompañados de aparato eléctrico.