La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas a toda la Región de Murcia - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes el aviso naranja por lluvias y tormentas en distintos puntos de la Región de Murcia, con una previsión de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activo entre las 10.00 y las 20.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la Vega del Segura.

En el Altiplano y el Noroeste, el aviso se eleva a naranja y estará vigente entre las 14.00 y las 23.59 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.