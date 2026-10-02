Cartagena habilita locales sociales en Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma ante las lluvias - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se encuentra en el Parque de Seguridad coordinando el dispositivo municipal ante el episodio de lluvias que afecta al municipio.

Las lluvias más intensas se están produciendo en las zonas de Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma, donde se han acumulado alrededor de 100 litros en las últimas horas, según ha informado el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Consistorio va a habilitar los locales sociales de estas tres poblaciones con recursos para atender a la población que los precise. Los locales sociales de La Palma y Pozo Estrecho ya están abiertos.

Asimismo, personal municipal de Emergencias se encuentra supervisando la zona de la rambla del Albujón y su desembocadura, con especial atención a las poblaciones de Bahía Bella y La Fuensanta.