Aemet modifica la probabilidad de lluvias ante el aviso amarillo de este miércoles en el Campo de Cartagena y Mazarrón - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón pero rebaja la probabilidad del episodio, que ahora es del 10% al 40 %.

El aviso estará vigente entre las 12.00 horas y las 19.00 horas, tramo horario en el que se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.