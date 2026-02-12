El Aeropuerto Internacional Región de Murcia crece un 26,7% en enero y registra 38.164 pasajeros

Archivo - Instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en Corvera - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 38.164 pasajeros en enero, lo que supone un incremento del 26,7% respecto al mismo periodo de 2025, según informaron fuentes del Grupo Aena en un comunicado.

Del total de viajeros registrados en enero, 37.737 corresponden a pasajeros de vuelos comerciales; de éstos la mayoría se concentra en el mercado internacional que creció un 28,5% con 30.964 pasajeros contabilizados.

Por su parte, el mercado doméstico también experimentó un incremento de viajeros con 6.773 pasajeros registrados, un 12,8% más, todo ello en relación al mismo mes del pasado año.

En lo relativo a los vuelos, la terminal murciana gestionó un total de 447 movimientos en enero, un 28,8% más respecto a las operaciones del mismo mes en el ejercicio anterior.

En términos generales, los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.

Asimismo, gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.