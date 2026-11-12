El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia supera los 917.000 pasajeros hasta octubre

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MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia registró 917.454 pasajeros entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por Aena.

Del total de viajeros, 913.217 utilizaron conexiones comerciales. De ellos, 813.804 viajaron en vuelos internacionales, un 5,8% más que en los diez primeros meses de 2025, mientras que los pasajeros de rutas nacionales aumentaron un 7,4%, hasta alcanzar los 99.413.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó 7.690 movimientos de aterrizaje y despegue entre enero y octubre, un 15,6%más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De estos, 6.489 correspondieron a vuelos comerciales, de los que 5.389 fueron internacionales y 1.100 nacionales.

Solo en octubre, la terminal murciana registró 95.418 pasajeros, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, las operaciones aumentaron un 17,9%, hasta sumar 875 vuelos.