La AEV premia al Área de Salud III por un proyecto de mejora del acceso de migrantes vulnerables a la vacunación

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud VIII-Mar Menor ha sido distinguida con el Primer Premio de la Asociación Española de Vacunología (AEV) en la categoría de Buenas Prácticas en Atención Primaria, gracias a un proyecto innovador destinado a mejorar el acceso a la vacunación de personas inmigrantes en situación vulnerable.

Gracias a este programa, 230 personas se han incorporado a la estrategia de vacunación, incluidos solicitantes de protección internacional y menores extranjeros no acompañados. De esta manera, se ha reducido significativamente el número de personas en estado vacunal desconocido.

La actualización del proceso vacunal de las personas especialmente vulnerables minimiza los riesgos de exposición y aparición de brotes y se establecen así las necesarias barreras a la aparición y transmisión de enfermedades.

La iniciativa del área VIII de Salud ha conseguido articular un circuito asistencial que identifica activamente a las personas susceptibles de ser vacunadas, y ha conseguido establecer un flujo de trabajo coordinado y estable en torno a un modelo de colaboración entre los distintos agentes.

Esto, además, ha mejorado el seguimiento asistencial de los pacientes de entornos vulnerables y establecido las necesarias medidas preventivas y de accesibilidad. Este reconocimiento nacional pone de manifiesto la capacidad para desarrollar proyectos con impacto real en la salud de la población, y refuerza el compromiso del área del Mar Menor con una atención sanitaria pública, universal y centrada en las personas.

El proyecto premiado está liderado por profesionales de Medicina Preventiva y Atención Primaria, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y con los centros de acogida y entidades del Tercer Sector.