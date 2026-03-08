AFAMU anima a más familias a abrir su hogar a niños y niñas tutelados para que puedan crecer en un entorno familiar

Actualmente 57 niños y niñas menores de 6 años viven en hogares de protección en la Región de Murcia MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

AFAMU, la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia, anima a más familias a informarse sobre el acogimiento familiar y a abrir su hogar a niños y niñas tutelados con el objetivo de que cada vez más menores puedan crecer en un entorno familiar siempre que sea posible.

Según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que recoge datos correspondientes al año 2025, actualmente 57 niños y niñas menores de 6 años viven en hogares de protección en la Región de Murcia (30 tienen entre 0 y 3 años y 27 entre 4 y 6 años).

En el conjunto del sistema de protección, 1.060 niños y niñas viven actualmente en acogimiento familiar en la Región de Murcia, una medida que permite ofrecer a los menores un entorno familiar mientras se resuelve su situación.

Desde la asociación recuerdan que el acogimiento familiar es "la medida prioritaria para los niños y niñas de menor edad, ya que permite ofrecerles un entorno estable y afectivo en una etapa clave de su desarrollo". En este sentido, Federico Padial, presidente de AFAMU, ha recordado que "la ley recoge que el acogimiento familiar debe prevalecer en todo momento, pero especialmente para los menores de seis años".

No obstante, señalan que no todos los casos pueden resolverse mediante acogimiento familiar, ya que en algunos menores influyen determinadas circunstancias que determinan la medida de protección más adecuada. "Contar con más familias disponibles es fundamental para que todos los niños y niñas que puedan hacerlo tengan la oportunidad de crecer en un entorno familiar", señala Federico Padial, presidente de AFAMU.

MEDIDAS PARA SEGUIR IMPULSANDO EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Desde AFAMU valoran positivamente el trabajo que se está desarrollando desde la administración para seguir impulsando el acogimiento familiar y destacan como un avance importante el anuncio realizado por la Comunidad Autónoma del incremento de las remuneraciones destinadas a los acogimientos, así como el impulso de nuevos modelos de acogimiento, como el acogimiento especializado para familias con dedicación exclusiva.

Asimismo, consideran importante seguir fortaleciendo los recursos destinados a los equipos profesionales que trabajan en acogimiento familiar, lo que permitiría agilizar los procesos de valoración y acompañar mejor tanto a las familias como a los niños, niñas y adolescentes. "Muchas familias se plantean acoger y contar con procesos ágiles y con apoyo profesional es fundamental para que puedan dar ese paso con seguridad", señalan desde la asociación.

La entidad también destaca la importancia de continuar desarrollando medidas de apoyo a las familias acogedoras, especialmente en los acogimientos de urgencia o en aquellos casos en los que los menores presentan necesidades especiales.

En este sentido, desde AFAMU proponen que las familias de acogida de urgencia, que se dedican exclusivamente al cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, puedan ser incluidas en el sistema de cotización, así como aquellas familias que acogen a menores con necesidades especiales. "Es necesario incorporar a la Seguridad Social a estas familias, tal y como ocurre con las familias que tienen a su cargo personas en situación de dependencia", señalan desde la asociación.

Además, reivindican la necesidad de avanzar hacia unos estándares de calidad comunes en todas las comunidades autónomas y que sean de obligado cumplimiento, con el objetivo de garantizar un apoyo adecuado a todas las familias acogedoras. Desde la asociación señalan que no debería haber grandes diferencias en los apoyos o recursos disponibles dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida la familia.

MENORES EN HOGARES DE PROTECCIÓN

Según este mismo boletín, actualmente 580 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares de protección en la Región de Murcia, lo que refleja la importancia de seguir impulsando alternativas familiares para aquellos casos en los que sea posible.

Desde AFAMU recuerdan que el acogimiento familiar es "una medida clave" dentro del sistema de protección a la infancia y animan a las familias interesadas a informarse sobre esta posibilidad. Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre el acogimiento familiar en la web www.acogedoras.org o contactar directamente con AFAMU en el teléfono 623577169.