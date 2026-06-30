Agricultura concede 1,2 millones para la cosecha en verde a 163 viticultores de la Región de Murcia

Agricultores trabajando - CARM

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha concedido ayudas por valor de 1,2 millones de euros para la cosecha en verde que alcanzarán a 163 viticultores de la Región de Región de Murcia, según informa la Comunidad.

La medida se aplicará en más de 1.000 hectáreas de viñedo con el objetivo de eliminar parcialmente racimos de uva antes de su maduración y regular la producción vitivinícola de cara a la próxima vendimia.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha señalado que esta práctica "es una herramienta de regulación que evita la saturación de las bodegas protegiendo los precios, que reciben los viticultores en origen, frente a posibles devaluaciones".

Asimismo, ha indicado que "con la retirada controlada del rendimiento de estas más de mil hectáreas, aportamos una herramienta de equilibrio comercial fundamental", y ha añadido que "el objetivo prioritario es que el esfuerzo de nuestros agricultores continúe orientado hacia un mercado competitivo, sostenible y de alto valor añadido".

Según los datos facilitados, los municipios de Jumilla y Yecla concentran el 90,6% de los fondos y el 91% de la superficie intervenida. En concreto, Jumilla recibirá 681.059,02 euros para 639,92 hectáreas, mientras que Yecla contará con 406.898,64 euros para 287,71 hectáreas. En menor medida, también se contemplan actuaciones en Mula, Abanilla, Bullas, Cieza y Cehegín.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que la cosecha en verde ha registrado demanda en los últimos tres años y que esta continuidad "demuestra la eficacia de la medida como instrumento estructural adaptado a las dinámicas del cambio climático y a los requerimientos de los mercados internacionales".