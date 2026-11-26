1137737.1.260.149.20261126175952 La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García - VOX MURCIA

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha realizado este jueves en Murcia un llamamiento a acudir a "votar en masa" el próximo domingo 29 de noviembre para "lograr un cambio real que permita a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida en su tierra, acceder a una vivienda, independizarse y formar una familia sin que ello suponga un lujo al alcance de unos pocos".

García, acompañada por diputados regionales y concejales del partido en el municipio, García ha defendido que "Vox apuesta por un modelo de sociedad que sitúe a las familias y a los españoles en el centro de las políticas públicas, frente a una realidad marcada por el descenso de la natalidad, las dificultades para acceder a una vivienda y el encarecimiento del coste de la vida", han informado desde el partido.

En este sentido, ha explicado que su partido propone tres líneas de actuación: prioridad nacional, desregulación y remigración.

En primer lugar, ha defendido la prioridad nacional para que los españoles tengan una "situación preferente" en el acceso a las ayudas públicas, la vivienda protegida y las plazas de guardería. "Se trata de situar a los españoles en el centro", ha subrayado.

Por otra parte, ha apostado por la desregulación "para acabar con los impuestos excesivos y la burocracia que asfixia a agricultores, ganaderos y autónomos". El objetivo es eliminar procesos administrativas "que dificultan su actividad y lastran el desarrollo económico".

Finalmente, ha defendido la remigración como una "medida necesaria para garantizar el control efectivo de las fronteras" y de esta manera "proceder a la expulsión de quienes se encuentren ilegalmente en España, de los extranjeros que cometan delitos y de aquellos que vengan exclusivamente a vivir de las ayudas sociales".

"Queremos una Región de Murcia y una España donde nuestras familias y nuestros mayores puedan pasear seguros por las calles y donde nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital con plena libertad", ha añadido.

García ha insistido en que formar una familia "no puede convertirse en un lujo reservado a unos pocos" y ha reivindicado "la necesidad de crear las condiciones para que los jóvenes puedan construir su futuro sin verse obligados a abandonar la tierra que les vio nacer".

Finalmente, ha afirmado que "solo el voto a VOX garantiza ese cambio profundo, ese cambio real y tranquilo que España está pidiendo a gritos".