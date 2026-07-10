AJE Región de Murcia respalda la reelección de Antonio Garamendi al frente de CEOE

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi - Juanma Serrano - Europa Press

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Región de Murcia ha anunciado su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi para continuar al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en las elecciones previstas para el próximo 1 de octubre.

La organización murciana se alinea así con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), que ha mostrado de forma unánime su apoyo a la reelección de Garamendi, destacando su liderazgo al frente de la principal organización empresarial del país y su papel en el fortalecimiento de la representación del tejido empresarial, según ha informado AJE de la Región de Murcia.

La presidenta de AJE Región de Murcia, Almudena Abellán, ha subrayado la importancia de mantener un liderazgo que "entiende el valor de incorporar la visión de los jóvenes empresarios en la toma de decisiones", algo que considera clave para impulsar un tejido empresarial más competitivo e innovador.

Por su parte, el presidente de CEAJE, Antonio Magraner, ha defendido la continuidad de Garamendi al considerar que ha demostrado un liderazgo basado en la defensa de las empresas y en la cohesión de las organizaciones empresariales.

En este sentido, ha señalado que una CEOE "fuerte y cohesionada" resulta fundamental para afrontar los retos económicos y regulatorios de los próximos años.

Desde AJE Región de Murcia destacan además el compromiso que Garamendi ha mantenido con los jóvenes empresarios y el apoyo prestado a CEAJE, una colaboración que, según la asociación, ha permitido reforzar la presencia de este colectivo en los principales órganos de representación empresarial.