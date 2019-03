El albaceteño Arturo Tendero recita este lunes en El Sur dentro de los 'Lunes Literarios'

Publicado 17/03/2019 16:59:38 CET

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor albaceteño Arturo Tendero ofrecerá este lunes, a partir de las 21.30 horas, un recital poético en el café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

Nacido en Albacete en 1961 y afincado con su familia en la ciudad medieval de Chinchilla, se siente sobre todo contador de historias. "Al fin y al cabo, somos la historia que nos contamos, por lo que parece que contar historias es la mejor manera de enfocar las cosas".

Por supuesto, ha desarrollado esta convicción como escritor, pero también como profesor, que es de lo que vive. Y, ocasionalmente, como político. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado también teatro en el TEMA de Albacete. Es profesor de Educación Física en el IES Bachiller Sabuco de esta ciudad.

Ha publicado hasta la fecha siete libros de poesía, libros de relatos, libros de artículos, obras de teatro (acaba de estrenar el 22 de febrero la obra Padres putativos), programas de radio y artículos de prensa en Diario 16, El País, El Periódico de Catalunya, ABC, InfoLibre y La Verdad de Albacete, entre otros. Desde abril de 2013 escribe una columna los domingos en la página 2 de La Tribuna de Albacete. Mantiene además los blogs literarios: El mundanal ruido y Por dónde ando últimamente.

Entre otros premios, ha ganado el José Luis Martín Descalzo (2000), Manuel Alcántara (2003), José Agustín Goytisolo (2004), Gerardo Diego (2004) y Jaén (2008). Fue finalista del Jaime Gil de Biedma (2006).

En 1996 fundó con Juanjo Jiménez la revista de creación artística La 'Siesta del Lobo', de la que han publicado hasta la fecha veinte números. Desde esta plataforma, concebida como asociación sin ánimo de lucro, han promovido, organizado e intervenido actos culturales de todo tipo y han editado cerca de medio centenar de libros de diversos autores.

Con algunos compañeros del grupo autodenominado 'La Confitería', y con la ayuda de la Facultad de Humanidades de Albacete y el Ministerio de Cultura, organizó desde 2001, el ciclo de lecturas '5 Poetas en Otoño'. En 2016 lo ha recuperado con Javier Lorenzo Candel con el nuevo membrete de Poesía Viva. Por esta tribuna han pasado buena parte de los mejores poetas vivos españoles.

Como profesor de Educación Física, se inspira en el lema de Séneca Non scholae sed vitae discemus (no aprendemos para la escuela, sino para la vida), por lo que considera que hay que enfocar su asignatura al aprendizaje de hábitos para una vida saludable.

"Ya no se trata solo de hacer ejercicio con racionalidad y regularidad, que también, sino de adquirir herramientas para afrontar con garantías de ser feliz la complejidad de la vida: aprender a organizarse, a controlar la respiración y tomar conciencia de la importancia de nuestro lenguaje corporal".

Está convencido de que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno conocidos. Pero también de que no hay otra manera para que la democracia funcione que no sea involucrarse. "Somos cómodos: nos quejamos, criticamos, pero no actuamos. Lo que nos condena es la falta de compromiso". Por eso, en un ejercicio cívico, se presentó a las elecciones municipales de 2011 como candidato independiente en la lista de Izquierda Unida y fue alcalde de Chinchilla en el año 2013.