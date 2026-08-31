Albaladejo (PP) acusa al PSOE de "instalarse en el bulo" y destaca las 9.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años - PPRM

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha acusado este lunes al PSOE de "instalarse en el bulo" al inicio del curso escolar y ha defendido los avances del Gobierno regional en materia educativa, entre ellos el incremento de las plazas gratuitas de 0 a 3 años, la oferta de Formación Profesional y la reducción de aulas prefabricadas, según ha informado el PPRM.

Albaladejo ha señalado que la Región ha pasado de 600 a más de 9.000 plazas gratuitas de educación de 0 a 3 años, lo que supone un incremento superior al 1.500% durante esta legislatura, según ha indicado. El parlamentario ha asegurado que esta ampliación se ha financiado con fondos europeos y recursos propios de la Comunidad Autónoma y ha afirmado que "la aportación del Estado ha sido cero".

Respecto a la Formación Profesional, el diputado 'popular' ha destacado que la Región alcanza este curso una cifra récord de 48.400 plazas ofertadas, un crecimiento que, a su juicio, supone "más oportunidades para los jóvenes, más plazas para formarse y una FP cada vez más conectada con las necesidades del mercado laboral".

En cuanto a las aulas prefabricadas, Albaladejo ha señalado que el curso 2026/2027 comienza con 77 aulas de este tipo, aunque ha asegurado que la cifra se reducirá en otras 17 en los próximos meses conforme finalicen ampliaciones de centros que ya están en marcha o cuya adjudicación está próxima.

"El PSOE pretende presentar como un problema permanente una situación que el Gobierno regional está resolviendo con inversiones y obras concretas", ha afirmado el diputado, que ha acusado a los socialistas de "vender una fotografía parcial para ocultar la película completa".

Sobre la climatización de los centros educativos, Albaladejo ha cuestionado las cifras aportadas por el PSOE y ha reclamado que aclare "qué inversión real está planteando el Gobierno de España para los centros educativos de la Región".

En concreto, se ha preguntado si se trata de "53 millones para climatizar edificios públicos" o de "11 millones para centros educativos", así como cuándo estará disponible ese dinero y en qué condiciones.

Frente a ello, ha recordado que el Gobierno regional cuenta con un Plan 2026-2030 dotado con 89 millones de euros para que las aulas de la Región dispongan del "confort térmico necesario" para desarrollar la actividad docente.

El diputado del PP también ha criticado al PSOE por cuestionar la gestión educativa del Ejecutivo de Fernando López Miras y ha recriminado a los socialistas que "siguen sin pedir explicaciones a su jefe Pedro Sánchez" por la supuesta detracción de 300 millones de euros de partidas de Educación.

"Los socialistas comienzan el curso recurriendo a las mismas mentiras de siempre, intentando generar alarma entre las familias en lugar de reconocer los avances en Educación de López Miras", ha señalado Albaladejo, quien ha reclamado "un mínimo de rigor antes de salir a hacer oposición".