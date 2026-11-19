Archivo - El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES - Archivo

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Alcázares (Murcia), Mario Pérez Cervera, de 37 años, ha sufrido este jueves por la mañana una dolencia médica "importante" que requiere reposo, control y seguimiento, por lo que permanecerá alejado de la actividad pública y de sus responsabilidades habituales durante los próximos días.

Pérez Cervera inicia ahora un periodo centrado en su descanso y recuperación, según ha informado el Ayuntamiento ribereño a través de las redes sociales.

El primer edil ha trasladado su agradecimiento a los profesionales sanitarios y de emergencias que lo han atendido y cuya actuación ha resultado "fundamental", en especial a los equipos del 061, al servicio de Emergencias y Protección Civil, y al personal de los hospitales universitarios Los Arcos del Mar Menor y Santa Lucía.

Asimismo, ha enviado un mensaje de tranquilidad y optimismo a los vecinos del municipio, a quienes agradece las muestras de apoyo recibidas, con el objetivo de recuperarse para retomar su labor al frente del Ayuntamiento.

"Su intención es volver con más fuerza que nunca, con la misma ilusión y compromiso de siempre para seguir trabajando por Los Alcázares y por todos sus vecinos y vecinas", han señalado desde el Consistorio.