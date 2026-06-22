El alcalde José Miguel Luengo recibe la 'Postiza de Oro' del grupo de Coros y Danzas Mar Menor - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde José Miguel Luengo recibió este pasado domingo por sorpresa la Postiza de Oro que entrega cada año el Grupo de Coros y Danzas Mar Menor Menor de San Javier "en reconocimiento a su apoyo al grupo y al Festival que se celebra anualmente así como la tradición folclórico huertana en San Javier mediante su compromiso con el grupo siendo alcalde del municipio".

La entrega de la Postiza de Oro al alcalde por la presidenta del grupo, Marisol Fernández, tuvo lugar durante el 26 Festival Internacional de Folclore de San Javier que se celebró en la tarde de ayer domingo , por primera vez en el recinto cerrado del Teatro de Invierno, según han informado desde el Consistorio.

Más de 300 personas arroparon al grupo anfitrión, de Coros y Danzas Mar Menor de San Javier, como al grupo invitado el grupo folclórico 'San Francisco de Asís', de la peña huertana 'Botijo', entre los que se encontraba la Reina de la Huerta 2025, Ángela Muñoz Briones.

En esta ocasión el Festival contó con la participación de grupo de teatro local Auditorium que trajo con dos sainetes huertanos en tono de humor. Este festival está organizado por el grupo de Coros y Danzas Mar Menor, de San Javier, con la colaboración de la concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de San Javier.