El alcalde de Lorca cesa a su vicealcalde por presuntos "errores administrativos" en la contratación de un evento

LORCA (MURCIA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha anunciado el cese del vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales, tras detectar presuntos "errores administrativos" relacionados con la contratación de un evento que el Consistorio iba a celebrar en Madrid para la promoción turística de la Semana Santa del municipio.

Cabe recordar que Morales era portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento, y el primer edil ha tomado esta decisión tras las "escasas explicaciones que se han dado en la Junta de Portavoces que se ha celebrado este viernes y las dudas que ha generado todo el procedimiento".

"No ponemos en duda la bondad del evento, pero ha habido informes negativos desde el punto de vista jurídico sobre un procedimiento que era irregular y que dio origen a la suspensión", según Mateos, quien ha ratificado la "certeza" de que "habrá que indemnizar a los proveedores que se comprometieron a que se celebrara el evento a pesar de que no estaba ultimado el expediente".

Además, ha señalado que se iba a celebrar otro evento en "muy pocos días" que "adolecía de los mismos errores administrativos" e "iba a suponer un gasto de entorno a 60.000 o 70.000 euros para un congreso celebrado en Lorca, además de otros gastos que han ido llegando".

"No estoy dispuesto a que ya mi ex vicealcalde ni ningún concejal de mi equipo de gobierno pueda gastarse todo presupuesto anual en los primeros meses del año", según Mateos. Por tanto, tras los hechos de los últimos días y una vez analizados los informes técnicos y jurídicos, ha firmado el cese.

Mateos ha recordado que el 17 de junio de 2019 asumió el "compromiso" con todos los ciudadanos de Lorca a "representarles y trabajar por y para ellos; siempre desde la honestidad, el esfuerzo, el rigor y la transparencia; y así va a seguir siendo", según el primer edil.

Ha justificado el cese porque, a su juicio, es la "mejor decisión" para el municipio. "Como alcalde, no puedo permitir que nada ni nadie pueda dañar y empañe la imagen de nuestra Semana Santa ni de la ciudad; ni voy a permitir que nadie use el dinero público sin rigor".

Ha precisado que el acto de promoción de la Semana Santa que se iba a celebrar en Madrid Fue "exclusivamente organizado desde la Vicealcaldía" del Consistorio, "como así consta en el informe del jefe de servicio de turismo, dependiente del Grupo Municipal Ciudadanos".

El primer edil ha manifestado que "se decidió aplazar este acto, desde la prudencia, hasta hacer un estudio pormenorizado de todos los informes y no poner en riesgo el presupuesto municipal; actuando desde la valentía porque nunca me han fallado las fuerzas para adoptar las decisiones que he considerado que son beneficiosas para Lorca y los lorquinos".

El alcalde ha lamentado "cualquier tipo de inconveniente que se haya podido causar a las cofradías, que ya habían realizado desplazamientos a Madrid, y seguiremos trabajando codo con codo, como siempre lo hemos hecho, para hacer de la Semana Santa de 2023, la mejor edición de su historia".

Mateos ha destacado que "Lorca se merece que se hable solo de su Semana Santa, y de proyectos cruciales para nuestra ciudad; a partir de este momento es vital para nuestra ciudad cesar el ruido y es más necesario que nunca contar con un Gobierno eficaz, sólido, cohesionado para seguir trabajando de manera incansable, como hemos hecho durante estos casi cuatro años, y que ha dado lugar al impulso de decenas de proyectos e inversiones de relevancia con las que estamos transformando nuestra ciudad y nuestras pedanías".

Además, ha resaltado que "nuestra rigurosa gestión presupuestaria nos ha permitido llevar al Ayuntamiento a su mejor salud financiera de los últimos años y no voy a permitir que se utilice sin rigor el dinero público, y, por lo tanto, he tomado esta decisión en beneficio del interés de los lorquinos a los intereses políticos o particulares".

Por último, el alcalde ha reiterado que "el trabajo de estos casi cuatro años ha sido mucho, pero estos son solamente los cimientos de nuestro gran proyecto para Lorca y para desarrollarlo con todas las garantías es imprescindible, como he dicho, contar con un Gobierno eficaz, sólido, cohesionado, alejado del ruido y centrado sólo en trabajar por Lorca".

EL PP EXIGE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil ha exigido que Diego José Mateos presente su dimisión como alcalde de Lorca con carácter inmediato por su "responsabilidad directa en el escándalo por irregularidades en la organización de un acto promovió por su gobierno local en Madrid".

Gil ha advertido que el cese de Morales "no sirve para nada" y, a su juicio, "ese señor tiene que dejar el acta de concejal hoy mismo en aplicación de los mínimos criterios éticos que Mateos y Morales firmaron en su acuerdo marco por la regeneración, contra la corrupción y la transparencia, de junio de 2019".

"El señor Mateos tiene que presentar su dimisión como alcalde porque es el responsable directo de esta situación y las medidas que le ha aplicado a Morales, tiene que asumirlas en primera persona", según Gil, quien ha reprochado que el alcalde ""permitió que se diera rueda de prensa el viernes con asistencia del presidente de todas las Cofradías, el señor Morales y el señor Ruiz Guillén, concejal de Semana Santa, ¿también le va a quitar las competencias a él?".

A su parecer, "Mateos ha permitido que se incurriera en gastos irregulares ordenados por su equipo de gobierno". "Es más, convocó una junta de gobierno a sabiendas de los gastos contraídos, el bochorno generado y el daño a la imagen de Lorca", ha reprochado el presidente del PP lorquino.

En este sentido, ha criticado que "el señor Mateos es el responsable de todo lo que pasa en su equipo de gobierno, y ha reconocido que hay irregularidades graves que podrían ser incluso delictivas en función de lo que señalen los informes".

Gil ha manifestado que "ponerse de perfil es una irresponsabilidad y un acto de cobardía. Tiene que ser consecuente y presentar su dimisión como alcalde de Lorca".

En relación con la Junta de Portavoces de este viernes, Gil Jódar ha explicado que "hemos entrado preocupados y hemos salido escandalizados". "No tenemos ni un solo papel, no han entregado nada, ni un solo documento", ha zanjado.