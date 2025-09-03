El alcalde de Santomera reclama una patrulla permanente de Guardia Civil en el municipio

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Santomera con motivo de las fiestas patronales - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha reclamado este miércoles a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia una patrulla permanente de la Guardia Civil en el municipio, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Martínez ha hecho esta petición tras la reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de las fiestas patronales, a la que también ha asistido el director general de Administración Local, Francisco Abril, y representantes de la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, seguridad privada y miembros del equipo de Gobierno.

El primer edil ha trasladado la necesidad de incrementar los efectivos de la Guardia Civil en Santomera. En este sentido, ha solicitado que la Benemérita cuente con una patrulla permanente en la localidad, ya que el Puesto Principal no solo da cobertura al término municipal, sino también a diversas pedanías de Murcia como El Raal, Cobatillas, Santa Cruz, Llano de Brujas, El Esparragal y parte de Monteagudo, atendiendo a una población conjunta que supera los 40.000 habitantes.

Por ello, ha pedido a la Delegación del Gobierno que tenga en cuenta a Santomera en la planificación del refuerzo de plantilla, destinando nuevos agentes al puesto local, "específicamente, patrullas que de manera visible y continua sean capaces de ofrecer cercanía, control del territorio y respuesta rápida ante cualquier incidencia", ha señalado.

En esta línea, ha explicado que, "a pesar del compromiso y profesionalidad de los agentes actualmente destinados, el número de efectivos resulta claramente insuficiente para atender con eficacia y prontitud las demandas de seguridad ciudadana de una población amplia y en crecimiento".

Del mismo modo, ha reiterado la necesidad de que Santomera cuente con una comisaría de Policía Nacional, "lo que redundaría en una mayor eficacia y calidad de atención al ciudadano".

Entre las competencias que este Cuerpo podría desempeñar en la localidad ha destacado la expedición del Documento Nacional de Identidad y pasaportes, las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración, la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego, así como el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones.

"Dicha oficina no solo serviría para reforzar los servicios indicados, sino que lograría una mayor coordinación y eficacia con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en el municipio, Guardia Civil y Policía Local", ha concluido.