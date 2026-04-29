Los alcaldes de Cartagena, Madrid y Albacete exigen al Gobierno la apertura inmediata de la línea ferrovia

Reunión de los alcaldes de Cartagena, Madrid y Albacete - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Albacete, Manuel Serrano, han manifestado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, su apoyo a las exigencias de Cartagena para que el Gobierno abra "de forma inmediata" la línea ferroviaria directa que conecte a la ciudad con el centro peninsular, tras cuatro años de desconexión "que nos ha convertido en una isla ferroviaria", ha señalado la regidora cartagenera.

Los tres regidores se han reunido para evaluar la situación creada por el nuevo retraso en la recuperación del servicio y por la falta de compromiso del Ministerio de Transportes. En este sentido, han lamentado que el organismo "elude dar una fecha concreta de apertura", por lo que han exigido desde el consistorio madrileño el restablecimiento de la línea que une las tres ciudades y que está interrumpida desde el 28 de febrero de 2022.

Martínez-Almeida, Serrano y Arroyo han defendido que la reapertura de la línea directa "no puede seguir sometida a aplazamientos ni a decisiones pendientes de concreción". Los alcaldes reclaman al Ministerio que aclare cuándo volverá a estar operativo el servicio entre el sureste peninsular, Castilla-La Mancha y la capital de España; qué trenes se van a programar y qué compromisos asumirá Renfe o el operador correspondiente para recuperar la conexión directa, según han informado desde el consistorio.

La reclamación afecta a otros municipios de las tres comunidades autónomas, con los que "vamos a impulsar un frente común", ha dicho Arroyo, subrayando que "todos los vecinos de estas localidades están perdiendo oportunidades laborales, comerciales, formativas, culturales, por no tener un tren directo que los conecte". Además, ha insistido en que el cierre prolongado de la línea obliga a utilizar recorridos alternativos, "con más tiempo de viaje y peores condiciones de movilidad".

El alcalde de Madrid, ha insistido en que "es incomprensible que Cartagena esté aislada desde hace cuatro años. "Hay que decir basta" ha subrayado Almeida, quien ha añadido que "no puede pasar ni un solo día más" sin que exista esta conexión férrea entre las tres ciudades.

Por su parte, el alcalde de Albacete ha señalado que "el corredor no sólo conecta ciudades, sino que es un eje vertebrador de comarcas y municipios, siendo especialmente relevante su conexión con el puerto de Cartagena: una de las principales infraestructuras logísticas del Mediterráneo donde el transporte por carretera no es una opción".

Los tres alcaldes han defendido que la recuperación del tren directo es una cuestión de cohesión territorial y de igualdad en el acceso a los servicios públicos. También han señalado que el corredor ferroviario Cartagena-Albacete-Madrid conecta ciudades y municipios con una relación histórica, económica y social "que no puede quedar debilitada por la falta de planificación del Gobierno".

El alcalde albaceteño ha afirmado que el cierre de esta línea ha limitado las oportunidades laborales, educativas y sanitarias de sus ciudadanos; ha reducido la competitividad de las empresas; dinamitado las posibilidades turísticas; y ha perjudicado el medio ambiente ante el aumento de emisiones de gases contaminantes al crecer el uso del vehículo privado y el transporte de mercancías por carretera.

En la Región de Murcia, la línea da servicio a Cartagena, Torre-Pacheco, Murcia, Archena, Fortuna y Cieza. En la provincia de Albacete, atraviesa Hellín, Tobarra, Pozo Cañada, Chinchilla de Montearagón, Albacete, La Roda, Villarrobledo, Socuéllamos y Alcázar de San Juan. En la Comunidad de Madrid, incluye Aranjuez y Madrid.

Martínez-Almeida, Serrano y Arroyo exigen al Ministerio de Transportes que "ponga fin a la incertidumbre y apruebe de inmediato el restablecimiento de la línea directa Cartagena-Albacete-Madrid".