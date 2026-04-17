La alcaldesa de Archena exige recursos al Gobierno de España para afrontar la regularización de inmigrantes

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Patricia Fernández denuncia que el proceso se ha aprobado "sin planificación ni financiación suficiente para las entidades locales"

ARCHENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha exigido este viernes a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia la dotación "inmediata" de recursos humanos y materiales para gestionar el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo central.

Según ha denunciado la regidora, la medida se ha aprobado "sin planificación ni financiación suficiente para las entidades locales", según ha informado el Ayuntamiento.

Fernández ha advertido de que este proceso traslada de facto a los ayuntamientos la gestión inicial del trámite, al convertir el padrón municipal en un requisito imprescindible.

"El Ayuntamiento de Archena se enfrenta a un incremento notable de la carga administrativa derivada de una decisión del Estado que no ha venido acompañada de los recursos necesarios", ha señalado, tras criticar que el Gobierno central "vuelve a legislar de espaldas a la realidad de los municipios".

Para la alcaldesa, la imposición de competencias sin los medios correspondientes es una forma de "trasladar el problema sin asumir su coste".

En este sentido, ha asegurado que el Consistorio no aceptará que la situación repercuta en los residentes: "No vamos a permitir que se resientan los servicios públicos de Archena por una falta de previsión del Gobierno de España. No vamos a quitar recursos de nuestros ciudadanos para cubrir una obligación que no es municipal".

IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Asimismo, Fernández ha alertado sobre el impacto en los servicios sociales ante el previsible aumento de la demanda de atención e informes de vulnerabilidad.

A este respecto, ha subrayado que, aunque la integración real ocurre en los municipios, el Estado no puede delegar la responsabilidad "sin garantizar las herramientas para gestionarla".

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Cívico de Las Arboledas para centralizar la atención, aunque insiste en que el refuerzo es insuficiente sin apoyo externo.

Por otro lado, la regidora ha señalado lo que considera una "contradicción" en el diseño del proceso, al plantearse de forma telemática para un colectivo que, en muchos casos, carece de medios digitales o sistemas de identificación electrónica.

"Sin el apoyo de los ayuntamientos y de las entidades sociales, muchos solicitantes no podrían ni siquiera iniciar el trámite", lo que a su juicio incrementa la presión sobre la administración local.

Finalmente, Fernández ha advertido de que, en las condiciones actuales, el proceso puede provocar el "colapso de los servicios municipales" y retrasos en la atención al ciudadano.

Por ello, ha reclamado una respuesta urgente y ha concluido exigiendo al Gobierno de España "planificación, financiación y respeto al papel de los municipios".