La alcaldesa de Cartagena amplía las competencias de Valdés e incorpora a Braquehais a la Junta de Gobierno

Archivo - Foto de archivo ce la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, va a reorganizar el Gobierno municipal tras la salida de Diego Salinas, con la ampliación de las competencias del concejal Álvaro Valdés y la incorporación de Pablo Braquehais a la Junta de Gobierno Local.

De esta forma, Valdés asumirá las materias que hasta ahora dependían de Salinas y su área pasará a denominarse Área de Gobierno de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación. Con esta reordenación desaparece el área de gobierno que ocupaba el concejal saliente, cuyas competencias quedan integradas en la estructura dirigida por Valdés.

La alcaldesa también incorporará a la Junta de Gobierno Local al concejal Pablo Braquehais, que se suma al órgano ejecutivo municipal tras la salida de Salinas.

La reorganización mantiene la estructura de trabajo del Gobierno municipal en la recta final de la legislatura, con el presupuesto aprobado y con los principales proyectos de la acción de gobierno ya en marcha.

El Gobierno municipal seguirá centrado en la gestión ordinaria, la ejecución del presupuesto y el desarrollo de los compromisos adquiridos con los vecinos de Cartagena.