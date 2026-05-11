La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, recuerda a Ballesta: "Dedico su vida a Murcia, a la universidad y a la Región"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, paseando por la plaza del Ayuntamiento de la ciudad portuaria - X

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado al alcalde de Murcia, José Ballesta como a un "servidor público que dedicó su vida a Murcia, a la universidad y a la Región".

Arroyo ha manifestado su "admiración y homenaje" a su homólogo y ha ha compartido una foto de ambos paseando por el centro de la ciudad portuaria y destacando que "se ha ido como vivió su vocación pública, al pie del deber".

"Los alcaldes sabemos lo que significa llevar una ciudad en la cabeza y en el corazón hasta el último día. Todo mi cariño a su familia y a los ciudadanos de Murcia", ha concluido.