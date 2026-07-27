Alcantarilla estrena un tanque de tormentas de 10.000 metros cúbicos para reducir el riesgo de inundaciones

Archivo - El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, visita el nuevo tanque de tormentas de Alcantarilla. - CARM - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inaugurado este lunes el proyecto de Recuperación de la Huerta y Aprovechamiento Hídrico de Alcantarilla, una actuación que integra un tanque de tormentas subterráneo con capacidad para almacenar 10.000 metros cúbicos de agua y un nuevo espacio verde destinado al uso público junto al río Segura.

Durante el acto, López Miras ha destacado que la infraestructura permitirá "proteger a las personas y al medio ambiente cuando haya fenómenos climatológicos adversos", al captar el primer caudal de lluvia durante episodios de precipitaciones intensas y evitar el vertido directo de aguas de escorrentía al cauce del río, según ha explicado la Comunidad.

El agua recogida será conducida de forma progresiva a la estación depuradora para su tratamiento y posterior reutilización en el riego de cultivos tradicionales de la huerta y en el mantenimiento de zonas verdes urbanas. "Volvemos a demostrar una de las señas de identidad de la Región de Murcia, el aprovechamiento eficiente del agua", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado además que la actuación combina la reducción del riesgo de inundaciones con la recuperación del entorno de la huerta tradicional, mediante la creación de un espacio paisajístico que incorpora cultivos locales y se integra con elementos patrimoniales como el Acueducto, la Rueda de la Noria y el Museo Etnográfico de Alcantarilla. El proyecto ha supuesto una inversión de un millón de euros por parte de la Comunidad Autónoma.

López Miras ha defendido que el Ejecutivo autonómico "cumple su palabra" al haber finalizado la actuación en los plazos previstos y ha recordado que durante la actual legislatura la Comunidad ha ejecutado 12 proyectos de protección frente a inundaciones con una inversión superior a 30 millones de euros.

También ha reclamado al Gobierno central que impulse las 22 actuaciones pendientes incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica del Segura, valoradas en más de 660 millones de euros. "Ahora que estamos viendo cómo los fenómenos climatológicos extremos ponen en riesgo la vida de las personas y todos nuestros entornos, es importante que todas las administraciones colaboremos y apostemos por la protección en situaciones adversas como la de las danas", ha concluido.