Los Alcázares acoge el 12 de junio un encuentro con la historiadora Carmen Guillén dentro de Fahrenheit 78.8

La historiadora Carmen Guillén - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo cultural 'Fahrenheit 78.8' continúa su programación el próximo 12 de junio con la participación de la historiadora e investigadora Carmen Guillén, que protagonizará un encuentro centrado en su último libro, 'Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)', publicado por la editorial Crítica.

La cita tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Durante la conversación, conducida por la periodista y escritora Lola Gracia, la autora abordará una investigación que rescata del olvido la historia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada durante el franquismo que permaneció activa hasta bien entrada la democracia y que ejerció funciones de control, vigilancia y reclusión sobre miles de mujeres en España.

El libro analiza el funcionamiento de este organismo, sustentado en la alianza entre Estado e Iglesia, y profundiza en las consecuencias que tuvo sobre generaciones de mujeres que fueron internadas y sometidas a procesos de adoctrinamiento moral, trabajos forzados y vulneración de derechos fundamentales.

La obra aporta documentación inédita y testimonios que ayudan a comprender uno de los capítulos más silenciados de la historia contemporánea española.

La sesión se enmarca en la nueva edición de Fahrenheit 78.8, un proyecto cultural impulsado por el Ayuntamiento de Los Alcázares que se ha consolidado como uno de los principales espacios de reflexión, divulgación y diálogo de la Región de Murcia.

El ciclo reúne a destacados nombres de la literatura, el periodismo, la investigación y el pensamiento contemporáneo, ofreciendo al público encuentros cercanos con algunos de los autores y especialistas más relevantes del panorama nacional.

La coordinadora del ciclo, Lola Gracia, destaca que "la presencia de Carmen Guillén supone una oportunidad excepcional para acercarnos a una investigación rigurosa y necesaria sobre una realidad que permaneció oculta durante décadas. Su trabajo contribuye a recuperar la memoria de miles de mujeres y a comprender mejor nuestro pasado reciente".

Carmen Guillén Lorente es doctora en Historia Contemporánea y profesora en el área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM). Sus líneas de investigación se centran en la historia de la medicina y la historia de la sexualidad en la España contemporánea, con especial atención a la represión femenina y a los mecanismos institucionales de control del cuerpo de la mujer.

Es autora de la primera tesis doctoral sobre el Patronato de Protección a la Mujer, reconocida en 2021 con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en materia de violencia de género. En el ámbito de la divulgación, colabora habitualmente en programas de Radio Televisión Española como El condensador de Fluzo o La aventura del saber.

Sus líneas de trabajo se centran en la historia de la medicina y de la sexualidad en la España contemporánea, con especial atención a los mecanismos de control institucional sobre el cuerpo de las mujeres y a las formas de represión ejercidas durante el siglo XX.